FIFA pred SP 2026. mijenja pravila poslije dva desetljeća

Podijeli :

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson via Guliver

Nakon 20 godina FIFA će na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku primjenjivati sustav po kojem se plasman u skupini određuje kao i u UEFA-i.

Na Mundijalu 2026. sudjelovat će 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina. Prolazak dalje, u šesnaestinu finala, izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine, kao i osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

Međutim, FIFA se odlučila za velike promjene kada je riječ o određivanju plasmana po skupinama.

Naravno, prvi kriterij je broj osvojenih bodova. No, FIFA je odlučila odustati od sustava koji je primjenjivala 20 godina u svim svojim natjecanjima.

Na Mundijalu 2026. će, u slučaju da dvije ekipe budu izjednačene po broju bodova, prvi kriterij biti međusobni omjer, a ne gol-razlika, kako je FIFA do sada određivala. To neće vrijediti za određivanje najboljih trećeplasiranih – tu će, nakon broja bodova, na snazi ostati pravilo gol-razlike.

Kriteriji za određivanje plasmana u skupinama

Ukupan broj bodova Međusobni susret Bolja gol-razlika u međusobnim utakmicama Veći broj postignutih golova u međusobnim utakmicama

Ako su dvije reprezentacije izjednačene po svim ovim kriterijima, primjenjuju se isti kriteriji, ali samo na njihove međusobne utakmice. Ako ni tako nije moguće napraviti poredak, tada se prvo gleda bolja gol-razlika u svim utakmicama, a zatim veći broj postignutih golova u svim utakmicama skupine.

Zatim se prelazi na fair-play u svim utakmicama – za žuti karton oduzima se jedan bod, za drugi žuti tri boda, za izravni crveni četiri, a za izravni crveni nakon žutog pet bodova.

Dalje se gleda plasman na najnovijoj FIFA-inoj rang-listi, a zatim bolji plasman na starijim listama.