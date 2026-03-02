FIFA prati situaciju oko Irana: ‘Ne možemo očekivati ​​da s nadom gledamo na Svjetsko prvenstvo’

Podijeli :

xJOERANxSTEINSIEKx/Imago via Guliver

Nastup iranske nogometne reprezentacije na skorašnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu upitan je nakon vojnog napada američko-izraelskih snaga na tu zemlju.

SAD i Izrael od subote izvode koordinirane napade na Iran u kojima je ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i deseci drugih visokih dužnosnika.

To je izazvalo iranski odgovor koji je usmjerio rakete na američke saveznike, uključujući domaćina Svjetskog prvenstva 2022. Katar, te Saudijsku Arabiju, koju je FIFA odabrala za domaćina Svjetskog prvenstva 2034. godine.

“Ono što je sigurno jest da nakon ovog napada ne možemo očekivati ​​da s nadom gledamo na Svjetsko prvenstvo”, kazao je čelnik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj za Varzesh3 nakon zračnih napada.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je prošle godine primio prvu FIFA-inu nagradu za mir, kazao je u nedjelju kako očekuje da će se borbe u Iranu nastaviti potencijalno još četiri tjedna.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) za sada nije komentirala nastalu situaciju, glavni tajnik Mattias Grafstrom je tek poručio kako krovna nogometna organizacija “pratiti razvoj događaja oko svih pitanja diljem svijeta”.

Šef radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo Andrew Giuliani pohvalio je Trumpa zbog poduzimanja mjera protiv Irana.

“Moje srce je s tisućama obitelji američkih vojnika koji su bili žrtve ajatolahove misije ‘Smrt Americi’. Glava zmije koja je širila tu odvratnu poruku sada je odsječena i molim se da iranski narod iskoristi svoju slobodu,” napisao je Giuliani u subotu na društvenim mrežama.

“Sutra ćemo se baviti nogometnim utakmicama, večeras slavimo njihovu priliku za slobodu,” dodao je.

Iran bio trebao igrati u skupini G zajedno s reprezentacijama Belgije, Egipta i Novog Zelanda, a sve tri utakmice bi trebao igrati u SAD.

Pravila FIFA-inog Svjetskog prvenstva predviđaju povlačenje ili isključenje momčadi s turnira, iako je pravni jezik, blago rečeno, nejasan navodi ESPN.

U tom scenariju, prema članku 6.7, “FIFA će odlučiti o tom pitanju prema vlastitom nahođenju i poduzeti sve mjere koje smatra potrebnim. FIFA može odlučiti zamijeniti dotičnog sudionika drugim,” stoji u pravilima.

Ako se Iran povuče, vjerojatna zamjena iz Azije trebao bi biti Irak ili Ujedinjeni Arapski Emirati.