FIFA povećala nagradni fond za SP, poznato je koliko će Hrvatska dobiti za nastup

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver Images

FIFA je potvrdila kako će nagradni fond za Svjetsko prvenstvo 2026. dosegnuti 871 milijun dolara, odnosno oko 745 milijuna eura.

Time je iznos povećan za otprilike 15 posto u odnosu na ranije najave, što znači da će i reprezentacije sudionice, uključujući Hrvatsku, zaraditi više nego što se prvotno očekivalo. Podsjetimo, početni plan predviđao je fond od 727 milijuna dolara, koji je već tada bio rekordan.

Za usporedbu, na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., posljednjem koje je okupilo 32 reprezentacije, ukupni nagradni fond iznosio je 440 milijuna dolara. Proširenje turnira na 48 sudionika donijelo je i znatno veće financijske nagrade. Prema novim procjenama, minimalna zarada po reprezentaciji premašit će ranije spominjanih devet milijuna eura. Sam nastup na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi trebao bi donijeti oko 10,7 milijuna eura.

U taj iznos uključeno je približno 850 tisuća eura za pripreme te još toliko kao nagrada za plasman na prvenstvo. Napredovanjem kroz natjecanje rastu i prihodi – prolazak skupine i ulazak u nokaut fazu donosi dodatnih 1,5 milijuna eura, čime ukupna zarada raste na oko 12,3 milijuna.

Novi financijski paket obuhvaća i subvencije za troškove reprezentativnih delegacija te povećane kvote ulaznica za sudionike, za što je izdvojeno više od 13 milijuna eura.

Kako turnir bude odmicao, tako će rasti i nagrade, a budući svjetski prvak zaradit će čak 45 milijuna eura.