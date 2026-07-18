FIFA opet iznenađuje: Hoćete na konferenciju za medije? Može, to će biti 80 dolara

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AP Photo/Stefan Jeremiah via Guliver Images

Svašta smo vidjeli i čuli tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. FIFA nas je na bezbroj načina šokirala, uglavnom negativno, te nas je iznova iznenađivala načinima na koje je pronalazila prilike za zaradu. No, posljednje iznenađenje doista pripada rubrici vjerovali ili ne.

Ako ste u New Jerseyju, imate viška vremena i ne predstavlja vam problem izdvojiti novac, za 80 dolara možete prisustvovati i konferenciji za medije koja će se održati nakon završetka finala Svjetskog prvenstva.

Ova pomalo nevjerojatna vijest u javnost je dospjela tek sada, iako je mjesecima bila gotovo nezapažena. Navijačima se mogućnost prisustvovanja konferenciji za medije nudi kroz partnerski program FIFA-e i tvrtke Fanatics, u sklopu „jedinstvenog iskustva” i navijačkog festivala.

Fanatics je globalna američka sportska platforma koja je uoči Svjetskog prvenstva s FIFA-om potpisala ekskluzivni partnerski ugovor. Sporazum uključuje i organizaciju „Fanatics Festa” u New Yorku od 16. do 19. srpnja, čiji će vrhunac biti zajedničko praćenje finalne utakmice u Javits Centeru. Ulaznice su već u prodaji i mogu se kupiti za pojedine dane festivala.

Ulaznica za petak stoji 80 dolara za odrasle i 45 dolara za djecu, a uključuje i pristup konferenciji za medije nakon finala.

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici Španjolske i Argentine, kao i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Uz cijenu ulaznice za festival dobivate druženje s poznatim osobama, razne igre i zabavne sadržaje, priliku da vidite trofej Svjetskog prvenstva, posebne izložbe te, na kraju, mogućnost prisustvovanja konferenciji za medije, što je donedavno bilo potpuno nezamislivo.

Na festivalu će sudjelovati i brojne nogometne legende poput Davida Beckhama, Kake, Antoinea Griezmanna, Roberta Carlosa, Wesleyja Sneijdera i mnogih drugih. Naravno, ondje će biti i predsjednik FIFA-e. Uz njih, najavljen je dolazak brojnih gostiju iz svijeta filma, mode i drugih sportova.

Voditelj programa bit će Rio Ferdinand. Za sada su već rasprodane prilike za fotografiranje s NBA prvacima i brazilskom legendom Kakom.

Nije poznato koliko je stajalo fotografiranje s njima, no ako se, primjerice, želite fotografirati s Vozinhom, to će vas stajati 110 dolara.