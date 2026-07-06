FIFA odbila žalbu Belgijskog nogometnog saveza: Balogun će igrati u osmini finala

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FIFA je u nedjelju navečer donijela odluku koja je izazvala mnoštvo reakcija u svijetu nogometa. Krovna nogometna organizacija je, nakon molbe Bijele kuće, poništila crveni karton Folarinu Balogunu koji je zaradio u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Tako je napadaču Sjedinjenih Američkih Država dopušteno igrati protiv Belgije u osmini finala Mundijala. Brojne reakcije stigle su nakon toga, posebno od strane Belgijskog nogometnog saveza koji je izdao i dva priopćenja.

Najavili su žalbe prema FIFA-i da se poništi odluka o odgodi suspenzije američkom napadaču. Također su naveli kako im FIFA ništa nije objasnila u vezi ove odluke te da traže sve pravne opcije.

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Međutim, u ponedjeljak navečer, nekoliko sati prije utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva između SAD-a i Belgije, stigla je vijest kako je FIFA odbila zahtjev Belgijskog nogometnog saveza.

FIFA-in Žalbeni odbor proglasio je zahtjev koji je podnio Kraljevski belgijski nogometni savez (RBFA) nedopuštenim. Odbor je to obrazložio tvrdnjom da „RBFA nije stranka u postupku te stoga nema pravo podnijeti žalbu na ovu odluku“, navodi se u priopćenju FIFA-e.