Fifa odabrala i najboljeg mladog igrača Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Dominaciju Španjolaca na SP-i u SAD, Kanadi i Meksiku upotpunio je i branič Pau Cubarsi (19) osvojivši nagradu za najboljeg mladog igrača prvenstva.

Nakon što je Rodri dobio nagradu za najboljeg igrača SP-a, a Unai Simon za najboljeg golmana i treće individualno priznanje otišlo je u španjolsku svlačionicu, u ruke mladog braniča Cubarsija.

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Fifina nagrada za mladog igrača prvi je put dodijeljena na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj, a dodijeljena je Nijemcu Lukasu Podolskom.

Nagrada se dodjeljuje najboljem igraču turnira koji ima najviše 21 godinu.

DOBITNICI:

2006 Njemačka – Lukas Podolski (Njem)

2010 Južna Afrika – Thomas Muller (Njem)

2014 Brazil – Paul Pogba (Fra)

2018 Rusija – Kylian Mbappe (Fra)

2022 Katar – Enzo Fernandez (Arg)

2026 SAD/Kanada/Meksiko – Pau Cubarsi (Špa)