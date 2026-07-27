FIFA objavila: Ovo je najljepši gol Svjetskog prvenstva!

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AP Photo/Chris Carlson via Guliver

Gol koji je reprezentativac Zelenortskih Otoka Sidny Lopes Cabral postigao protiv Argentine u osmini finala proglašen je službeno najboljim pogotkom na proteklom Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Lopes Cabral nagradu je osvojio zahvaljujući pogotku u osmini finala, kada je Argentina nakon produžetaka zaustavila bajkoviti nastup Zelenortskih Otoka na turniru.

Bek Trabzonspora preciznim udarcem iskosa s lijeve strane pogodio je suprotni kut i zabio gol za izjednačenje – 2:2 – u 103. minuti utakmice.

Proslava gola Lopesa Cabrala također je ušla u povijest Svjetskog prvenstva. Izvukao se od suigrača koji su ga pokušavali zagrliti, popeo se na tribine kako bi zagrlio svoju djevojku, a zatim je krenuo potražiti majku.

“Prije utakmice rekao sam mami i djevojci da ću, ako zabijem gol, dotrčati do njih”, rekao je 23-godišnji branič i dodao:

“Kada sam stigao, vidio sam da mama plače. Nije ni shvatila da sam pored nje. Svi su bili okupljeni oko nje jer se onesvijestila kada sam postigao gol.”

Argentina je potom zabila pogodak u 111. minuti za konačnih 3:2, prošla dalje, a zatim u finalu doživjela poraz od Španjolske.

U izboru publike Cabralov gol proglašen je najljepšim od ukupno 308 pogodaka postignutih na turniru.