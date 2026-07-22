FIFA objavila najbolju momčad prvenstva: Vratar je najveće iznenađenje

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je "Dream Team" nedavnog Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi u izboru navijača.

“FIFA Dream XI” je sastavljen u formaciji 4-3-3, a u ekipi se nalaze igrači iz šest reprezentacija. Po tri Španjolca i Francuza, dva Argentinca, te po jedan reprezentativac Engleske, Norveške i Zelenortskih Otoka .

Vratar Zelenortskih Otoka Josimar Jose Evora Dias, poznatiji kao Vozinha predvodio je glasove vratara sa 39.6% nakon niza impresivnih nastupa za debitante na Svjetskom prvenstvu.

“Bakica” je dobio mjesto u momčadi navijača, unatoč tome što je Španjolac Unai Simon osvojio Zlatnu rukavicu, koju bira FIFA-ina tehnička skupina.

Od napadača najviše glasova, 29.5 % posto dobio je Francuz Kylan Mbappe, a uz njega u sastavu su i Norvežanin Erling Haaland (27.5), te Argentinac Lionel Messi (22.17).

Svjetske prvake Španjolce u momčadi predstavljaju braniči Pedro Porro i Marc Cucurella, te veznjak Rodri.

FIFA DREAM XI

Vratar: Vozinha (Zelenortski Otoci)

Obrana: Pedro Porro (Španjolska), Lisandro Martinez (Argentina), Dayot Upamecano (Francuska), Marc Cucurella (Španjolska)

Vezni: Rodri (Španjolska), Michael Olise (Francuska), Jude Bellingham (Engleska)

Napadači: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Norveška), Kylian Mbappe (Francuska)