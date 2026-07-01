FIFA objasnila zašto je poništila gol Njemačkoj protiv Paragvaja

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(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) via Guliver Image

Njemačka je prije dva dana izgubila od Paragvaja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a osim što je to veliko iznenađenje, veliku buku podigao je i poništeni gol Njemačke u produžecima.

Situacija se dogodila u 102. minuti kada je Nathaniel Brown ubacio iz kornera za Jonathana Taha koji je zabio gol za 2:1. Međutim, VAR soba je pozvala glavnog suca pred monitor jer je Waldemar Anton ometao paragvajskog golmana Orlanda Gilla. Gol je na kraju poništen i to je izazvalo velike reakcije njemačke javnosti.

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Žalio se i izbornik Njemačke Julian Nagelsmann, ali i legendarni trener Jurgen Klopp koji je rekao da Arsenal ne bi osvojio Premier ligu da su ove situacije svirane kao prekršaj. Međutim, iz FIFA-e su opravdali odluku, a sve je objasnio glavni čovjek sudaca Pierluigi Collina:

“Držanje svoje pozicije nije prekršaj kao takvo, no kada napadač nije interesiran za loptu i miče se, pa čak i marginalno, s ciljem ometanja kretanja protivničkog igrača i onemogućavanja ga u branjenju, onda VAR mora pažljivo analizirati tu situaciju i intervenirati.

Ovo je slučaj posebno kada je taktika ometanje golmana. Igrači i treneri su bili informirani pa ih ne bi trebalo čuditi što kažnjavamo ovakve faulove.”