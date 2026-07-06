FIFA je pokrenula cirkus: Francuzi traže da se Oliseu poništi žuti karton

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xPaulinexFIGUETx/xSPPx Sportspressphoto_SPR163453 via Guliver Image

FIFA je u nedjelju napravila šokantan potez te je odgodila suspenziju Folarinu Balogunu za crveni karton koji je zaradio u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine. Tako će najbolji strijelac Sjedinjenih Američkih Država, nakon nagovora Donalda Trumpa i Bijele kuće, moći zaigrati u osmini finala protiv Belgije.

Brojni su se žalili na to pa je i UEFA osudila takav potez FIFA-e. Belgijski nogometni savez izdao je dva priopćenja, a izbornik reprezentacije Rudi Garcia je također u negativnom tonu prokomentirao ovu odluku.

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Ovaj potez FIFA-e također je započeo lavinu drugih nogometnih saveza. Tako je Francuski nogometni savez u ponedjeljak poslao žalbu FIFA-i u vezi žutog kartona koji je zaradio njihov najbolji kreativac Michael Olise. Ofenzivni igrač Bayerna zaradio je žuti karton nakon svađe s Matiasom Galarzom jer je Paragvajac pao na pod držeći se za lice.

Snimke su pokazale da je Olise samo držao dres paragvajskog veznjaka pa je zato Francuski nogometni savez zatražio da se Oliseu poništi karton. Ta opomena važna je zbog toga što se tek nakon četvrtfinala brišu kartoni pa ako Olise zaradi karton protiv Maroka u četvrtfinalu ne bi mogao igrati u polufinalu Svjetskog prvenstva, u slučaju da se Francuska tamo nađe.

Ovo je vjerojatno prva od mnogih reakcija saveza na ovom Svjetskom prvenstvu te bi se mnogi mogli žaliti na svaku odluku koja im nije pasala. FIFA je napravila presedan odgodom suspenzija Folarinu Balogunu i Cristianu Ronaldu uoči Svjetskog prvenstva citirajući članak 27 u svom Disciplinskom pravilniku.