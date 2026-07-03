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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u šesnastini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1:2 i ispala iz turnira.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Fifa je igračem utakmice proglasila Cristiana Ronalda. Kapetan portugalske nogometne reprezentacije bio je strijelac prvog pogotka svoje momčadi. Bio je to njegov čak 146. reprezentativni gol u 232. nastupu, a u obje je te kategorije svjetski rekorder.