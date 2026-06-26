FIFA-ina sramota: Francuzi htjeli odati počast preminuloj majci izbornika, FIFA odbila

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Dider Deschamps, izbornik francuske reprezentacije, odsutan je u trećem kolu Svjetskog prvenstva protiv Norveške, a razlog je smrt njegove majke.

Njegovi izabranici htjeli su odati počast njegovoj majci, ali i njemu koji je na klupi Francuske još od 2012. godine. Međutim, FIFA, krovna nogometna organizacija imala je svoje planove.

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Prvo je Francuska zatražila minutu šutnje, ali to je FIFA odbila zbog već planirane minute šutnje zbog potresa u Venezueli. Francuzi su onda ponudili novi prijedlog, a to je da njihovi igrači nose crnu traku, uobičajenu praksu kada je odavanje počasti preminulima u pitanju, no i to je organizacija, čiji je predsjednik Gianni Infantino, odbila.

The Athletic, koji je i prenio ovu vijest, poslao je upit FIFA-i, no odgovor još nisu dobili. Nova je ovo kontroverza vezana uz FIFA-u koja pod talijanskim predsjednikom donosi brojne upitne odluke, što na nogometnom terenu, a što izvan njega.