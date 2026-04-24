FIFA ima plan, pojavila se nova reprezentacija koja hoće zamijeniti Iran na SP-u

Eibner-Pressefoto Memmler via Guliver

Prvotni plan Donalda Trumpa bio je da Italija zamijeni Iran na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, ali zbog neslaganja FIFA-e i “Azzurra” došlo je do nove ideje koja se mnogima neće svidjeti.

Prijedlog izaslanika američkog predsjednika Paola Zampollija nije naišao na podršku, uz poruku iz Italije da se nastup na najvećoj svjetskoj smotri mora zaslužiti na terenu. Time je pogođen njihov nacionalni ponos, što je izazvalo oštru reakciju. Iz izvora bliskih svjetskoj nogometnoj organizaciji navodi se da bi, u slučaju da Iran odustane od natjecanja, zamjena morala doći iz iste konfederacije.

Kao glavni kandidat iz azijskog područja nameću se Ujedinjeni Arapski Emirati, koje režim u Teheranu smatra bliskim saveznikom SAD-a i Izraela. To bi bila idealna prilika za bogatu monarhiju da se praktički “ugura” na Svjetsko prvenstvo, iako to rezultatima nisu zaslužili.

Pitanje je koliko je to realno, jer će Iran zasigurno učiniti sve da nastupi u Los Angelesu i Seattleu zajedno s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Planirano je da FIFA susret azijskih i afričkih reprezentacija promovira kao “pride utakmicu” u znak podrške LGBTQ+ pravima, što je izazvalo negodovanje obje države koje se tome izričito protive.

U Iranu tvrde da su u potpunosti spremni za put u SAD te da su obavljene sve potrebne pripreme kako bi se to ostvarilo. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino podržao je takav stav, uz izjavu da očekuje njihov nastup na Svjetskom prvenstvu od 11. lipnja do 19. srpnja.

„Sport treba biti iznad politike“, rekao je čovjek koji je nedavno dodijelio neku vrstu nagrade za mir upravo Donaldu Trumpu. Prilično neobično.

Tijekom višetjednih zračnih napada na Iran, ta je država spominjala bojkot turnira. Nakon toga uslijedio je zahtjev da se utakmice prebace u Meksiko, no kako je i to odbijeno, preostale su samo dvije opcije – povući se ili ići do kraja iz inata. Čini se da će se Iranci odlučiti na prkos i pokušati izboriti pravdu na američkim travnjacima.