FIFA donosi veliku promjenu pravila na skorašnjem SP-u!

(Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images) via Guliver Image

FIFA priprema veliku promjenu pravila koja bi mogla snažno utjecati na tijek Svjetskog prvenstva 2026. godine, prvog u povijesti s čak 48 reprezentacija.

Samim time što nas u SAD-u, Meksiku i Kanadi čeka veći broj utakmica stvara se i rizik od suspenzija zbog žutih kartona, pa čelnici svjetskog nogometa žele spriječiti scenarije u kojima bi ključni igrači propuštali najvažnije dvoboje.

FIFA planira uvesti čak dvije ‘amnestije’ za žute kartone tijekom turnira. Kartoni bi se brisali u dvije ključne faze – nakon grupne faze i nakon četvrtfinala. Takva promjena trebala bi biti službeno razmotrena i potvrđena na sastanku Vijeća FIFA-e u Vancouveru.

U dosadašnjim izdanjima Svjetskog prvenstva žuti kartoni brisali su se tek nakon četvrtfinala.