Fifa će na SP-u konačno promijeniti pravilo koje je nerviralo igrače i navijače

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Fifa je potvrdila da će na Svjetskom prvenstvu 2026. koristiti poboljšanu poluautomatsku tehnologiju zaleđa, što bi trebalo ubrzati donošenje odluka i eliminirati jednu od najvećih frustracija za navijače posljednjih godina.

Prema informacijama koje je objavio novinar BBC-ja Dale Johnson, pomoćni suci će dobivati zvučni signal u svojim slušalicama kada sustav detektira da je igrač u zaleđu više od deset centimetara. U takvim situacijama više neće biti potrebe čekati da se akcija završi, već će pomoćni sudac moći odmah podići zastavicu.

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Pravilo odgođenog podizanja zastavice uvedeno je kako bi se izbjegle pogreške u situacijama kada zaleđe nije bilo potpuno jasno, a VAR bi kasnije mogao potvrditi ili poništiti odluku.

Međutim, često smo viđali situacije u kojima je zaleđe bilo očito s nekoliko metara udaljenosti, ali je igra ipak nastavljena još deset ili dvadeset sekundi prije nego što je pomoćni sudac reagirao.

Fifa će koristiti i dodatne tehnološke inovacije. Jedna od njih je tehnologija za automatsko praćenje izlaska lopte izvan terena, dok će suci imati na raspolaganju i 3D prikaz golmanova vidnog polja u situacijama kada procjenjuju utječe li igrač u zaleđu na njegovu sposobnost reagiranja.

Cilj je jasan – brže odluke, manje prekida i manje frustracija za igrače, trenere i navijače. A ako nova tehnologija opravda očekivanja, duga čekanja na podizanje zastavice nakon očiglednog zaleđa uskoro bi mogla postati stvar prošlosti.