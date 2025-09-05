FARSKI OTOCI – HRVATSKA (OD 20.45) Vatreni u nikad viđenom sastavu traže već unaprijed upisanu pobjedu!

Hrvatska u petak u gostima igra protiv Farskih otoka. Bit će to treća utakmica Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U dosadašnje dvije utakmice Vatreni su ostvarili dvije pobjede te su napravili važan korak prema plasmanu na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo. Povodom toga napravili smo kviz u kojem ćete moći provjeriti svoje znanje o svim hrvatskim nastupima na najvećoj nogometnoj smotri.