FARSKI OTOCI – HRVATSKA (OD 20.45) Vatreni u nikad viđenom sastavu traže već unaprijed upisanu pobjedu!

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj kvalifikacijski put prema SP-u 2026. godine. Vatreni gostuju kod Farskih otoka u Tórshavnu (20.45), gdje će tražiti i treću pobjedu nakon slavlja protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1) u dosadašnjem dijelu kvalifikacija. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sportklubu.
Dalić šalje nikad viđenih 11 na Farskim otocima
Izbornik Zlatko Dalić suočen je s velikim problemima zbog izostanaka. Ozlijeđeni su Gvardiol i Kovačić, a Stanišić se reprezentaciji još nije priključio zbog rođenja djeteta. Upitni su i povratnici nakon ozljeda Juranović i Šutalo.https://sportklub.n1info.hr/nogomet/hrvatska-nogometna-reprezentacija/hrvatska-gostuje-na-farskim-otocima-a-dalic-salje-nikad-videni-sastav/
Dalić: Ne možemo puno dobiti, ali možemo
Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine gostovanjem kod Farskih otoka, a susret je zakazan za petak u 20:45. Uoči utakmice, hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije na kojoj će najaviti susret. Uz njega je na konferenciji bio i Marin Pongračić koji je prvi dobio riječ.
Dio reprezentacije Farskih otoka ne živi od nogometa
FARSKI OTOCI su rangirani kao 141. reprezentacija prema FIFA-inoj ljestvici. Farski otoci su autonomna pokrajina koja je dio Danske. Arhipelag koji se sastoji od 18 vulkanskih otoka, a ukupno čak 779 otoka i otočića, ima 55 tisuća stanovnika, odnosno tri puta manje od Splita ili manje od Zadra. Nalazi se 320 kilometara sjeverno od obale Škotske i 450 kilometara južno od Islanda. Priču donosi Index.
Tko nedostaje?
Tko sudi?
Što kažu kladionice?
Pobjeda Farskih otoka - 25.00
Remi 8.00
Pobjeda Hrvatske - 1.20
