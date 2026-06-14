Evo u kojem će dresu Vatreni igrati protiv Engleske, u Dallas stiže i poseban gost

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

U nekim utakmicama vidjeli smo da razni izvođači pjevaju himne, međutim to se na utakmici Hrvatske i Engleske neće dogoditi.

FIFA je takav poseban tretman dala jedino reprezentacijama domaćina pa se u tom slučaju takav slučaj neće dogoditi na AT&T stadionu u Dallasu.

Hrvatska reprezentacija u Dallas putuje u ponedjeljak nakon što odradi trening i presicu u Alexandriji, a u Dallasu će se nacionalnoj vrsti priključiti i Aljoša Asanović, koji dolazi kao ambasador HNS-a, pišu SN.

Ako se pitate u kojem dresu će izaći Modrić i ekipa, bit će to pričuvni plavi dres. U rezervnoj varijanti igrali Vatreni su igrali i u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine. Tada je donio sreću u Moskvi, nadamo se da će i u Teksasu u srijedu…