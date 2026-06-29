Evo tko će suditi Bosni i Hercegovini u povijesnom nastupu u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Stew Milne) via Guliver Image

Bosna i Hercegovina izborila je na ovom Svjetskom prvenstvu svoj povijesni prolazak grupne faze, a kao nagradu za to dobili su okršaj s domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajeve očekuje težak susret, a nekoliko dana prije susreta FIFA je odredila službene osobe koje će dijeliti pravdu na toj utakmici koja se igra u noći s utorka na srijedu u Santa Clari.

FIFA je odlučila da će sudac utakmice biti Brazilac Raphael Claus. 46-godišnji Brazilac još nije sudio utakmice u kojima su sudjelovali SAD i BiH. Clausu će ovo biti druga utakmica na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Dosad je pravdu dijelio u utakmici Španjolske i Saudijske Arabije gdje Furija slavila s uvjerljivih 4:0. Osim toga sudio je utakmice na Svjetskom prvenstvu u Kataru između Engleske i Irana te Kanade i Maroka.

U svojoj karijeri lagan je na obaraču pa u utakmicama brazilske lige daje 4,5 žutih kartona po utakmici, a isti prosjek ima i u Copi Libertadores. Na Svjetskom prvenstvu u tri utakmice ima prosjek od 2,7 žutih kartona, no to je znatno manji prosjek.