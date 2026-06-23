Evo što remi Engleske i Gane znači za Hrvatsku

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Leonardo Ramirez via Guliver

Hrvatska od 1 sat igra protiv Paname, nešto ranije Engleska i Gana su odigrale bez golova u Bostonu.

Ako Panama pobijedi, Hrvatska odmah ispada sa Svjetskog prvenstva.

U slučaju da Vatreni slave protiv Paname, za prolazak bi joj mogao biti dovoljan i poraz protiv Gane u posljednjem kolu. No s tri boda eventualno će trebati i poveća pozitivna gol-razlika za prolazak dalje.

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Remi s Ganom u posljednjem kolu povećao bi šanse za Hrvatsku, koja bi onda vjerojatno prošla kao jedna od najboljih trećih reprezentacija. U slučaju pobjede i protiv Paname i Gane, Hrvatska bi s drugog mjesta išla dalje.

Ne bude li bilo pobjednika u Torontu, Hrvatskoj bi za prolazak igrala jedino pobjeda protiv Gane u posljednjem kolu.