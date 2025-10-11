Evo što radi Marcelo Brozović dok se Hrvatska bori za odlazak na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska reprezentacija u nedjelju, 12. listopada, u Varaždinu (20:45) dočekuje Gibraltar u 8. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.
Nakon remija 0:0 s Češkom, izabranici Zlatka Dalića nalaze se na korak do plasmana na turnir koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Bivši reprezentativac Marcelo Brozović (32) reprezentativnu stanku koristi za odmor i uživanje u novim hobijima. Nakon što se tiho oprostio od nacionalne momčadi poslije Eura u Njemačkoj, otkrio je novu strast – igranje popularne videoigre Call of Duty.
Na društvenim mrežama se pohvalio da se probio među 250 najboljih igrača na svijetu. “Ja sam zvijer”, napisao je uz objavu.
Brozović je za Hrvatsku odigrao 99 utakmica i zabio sedam golova. Bio je ključni igrač u razdoblju najvećih uspjeha reprezentacije, osvojivši srebro u Rusiji 2018. i broncu u Kataru 2022. godine.
