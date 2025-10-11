Evo što radi Marcelo Brozović dok se Hrvatska bori za odlazak na Svjetsko prvenstvo

FIFA World Cup 11. lis 20259:23 0 komentara
Photo by Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Hrvatska reprezentacija u nedjelju, 12. listopada, u Varaždinu (20:45) dočekuje Gibraltar u 8. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Nakon remija 0:0 s Češkom, izabranici Zlatka Dalića nalaze se na korak do plasmana na turnir koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Bivši reprezentativac Marcelo Brozović (32) reprezentativnu stanku koristi za odmor i uživanje u novim hobijima. Nakon što se tiho oprostio od nacionalne momčadi poslije Eura u Njemačkoj, otkrio je novu strast – igranje popularne videoigre Call of Duty.

Na društvenim mrežama se pohvalio da se probio među 250 najboljih igrača na svijetu. “Ja sam zvijer”, napisao je uz objavu.

Marcelo Brozović/Instagram
Marcelo Brozović/Instagram

Brozović je za Hrvatsku odigrao 99 utakmica i zabio sedam golova. Bio je ključni igrač u razdoblju najvećih uspjeha reprezentacije, osvojivši srebro u Rusiji 2018. i broncu u Kataru 2022. godine.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup