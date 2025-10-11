Evo što radi Marcelo Brozović dok se Hrvatska bori za odlazak na Svjetsko prvenstvo

Nakon remija 0:0 s Češkom, izabranici Zlatka Dalića nalaze se na korak do plasmana na turnir koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Bivši reprezentativac Marcelo Brozović (32) reprezentativnu stanku koristi za odmor i uživanje u novim hobijima. Nakon što se tiho oprostio od nacionalne momčadi poslije Eura u Njemačkoj, otkrio je novu strast – igranje popularne videoigre Call of Duty.

Na društvenim mrežama se pohvalio da se probio među 250 najboljih igrača na svijetu. “Ja sam zvijer”, napisao je uz objavu.