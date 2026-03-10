Evo što kažu iz Fife – hoće li se održati Svjetsko prvenstvo?

Podijeli :

xJOERANxSTEINSIEKx via Guliver

Čini se da (zasad) nema brige oko odgode Svjetskog prvenstva.

Operativni Fifin direktor Svjetskog prvenstva Heimo Schirgi izjavio je da je turnir “prevelik” da bi bio odgođen zbog globalnih nemira uzrokovanih ratom SAD-a i Izraela protiv Irana.

Schirgi je to rekao u ponedjeljak u Dallasu, gdje će biti smješten budući Međunarodni medijski centar za prvenstvo koje počinje 11. lipnja.

“Kad bih imao kristalnu kuglu, mogao bih vam reći što će se dogoditi, ali očito je da se situacija razvija. Mijenja se iz dana u dan i pomno je pratimo”, poručio je Schirgi pa dodao:

“Surađujemo sa svim svojim saveznim i međunarodnim partnerima u procjeni situacije, razmatramo je svakodnevno i u nekom ćemo trenutku imati rješenje. Svjetsko prvenstvo će se, naravno, održati, zar ne? Prvenstvo je preveliko i nadamo se da će svi koji su se kvalificirali moći sudjelovati.”

Svjetsko prvenstvo bi se trebalo održati od 11. lipnja do 19. srpnja u Kanadi, SAD-u i Meksiku.