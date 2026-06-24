Evo što Hrvatskoj treba za prolazak skupine na SP-u

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatska je osvojila prva tri boda na SP-u.

U Torontu su Vatreni slavili 1:0 protiv Paname golom Budimira u 54. minuti i sada puno mirnije čekamo ogled protiv Gane u subotu.

Dakle, uoči subote, Hrvatska je osvojila tri boda i trenutno je na trećem mjestu u skupini iza Engleske i Gane. Panama je sigurno ispala, čak i ako pobijedi Englesku u posljednjem kolu. Scenariji su sljedeći:

Hrvatska će biti prva ako pobijedi Ganu i Engleska ne pobijedi Panamu

Hrvatska će biti druga ako pobijedi Ganu i Engleska pobijedi Panamu

Hrvatska će biti treća ako ne pobijedi Ganu

U slučaju da Hrvatska bude treća imat će tri ili četiri boda. Ako remizira s Ganom i skupi četiri boda Hrvatska je gotovo sigurno u drugom krugu kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa. Ako izgubi od Gane, šanse su joj puno manje da prođe u drugi krug.

Hrvatska i Gana igraju u subotu u 23 sata, u sito vrijeme igraju Engleska i Panama.