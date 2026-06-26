Evo što Hrvatskoj treba protiv Gane za siguran prolazak skupine

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Završnica grupne faze Svjetskog prvenstva donijela je rasplete koji izravno utječu na sudbinu hrvatske nogometne reprezentacije, a nakon što su odigrani ključni susreti u ostalim skupinama, razjasnile su se nove mogućnosti prolaska Vatrenih u nokaut-fazu.

Subotnji okršaj protiv Gane s početkom u 23 sata za Hrvatsku je službeno utakmica istine, a najvažnija je vijest da izabranici Zlatka Dalića ponovno sami kroje svoju sudbinu te da im bod ili pobjeda donose miran san i plasman u nokaut-fazu.

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Ako Hrvatska osvoji sva tri boda protiv Gane, sve kalkulacije istoga trenutka prestaju jer taj ishod Vatrenima osigurava drugo mjesto u skupini i izravan plasman u šesnaestinu finala.

Prema trenutačnim projekcijama analitičke platforme Football Meets Data, u tom nas scenariju čeka spektakularan dvoboj s drugoplasiranom momčadi skupine K, gdje postoji preko četrdeset i dva posto šanse da igramo protiv Portugala te tek malo manje od četrdeset i jedan posto šanse da nam protivnik bude Kolumbija.

Teoretski je moguća i prva pozicija u skupini, no za to bi nam, uz našu pobjedu, trebala i pomoć Paname koja bi morala šokirati i zaustaviti Englesku.

Dobra je vijest da je nakon noćnih raspleta u drugim skupinama i službeno potvrđeno kako je Hrvatskoj za prolazak dovoljno osvojiti i samo jedan bod.

Remi Paragvaja i Australije ostavio je Paragvajce na trećem mjestu s lošom gol-razlikom, pa bi Hrvatska s četiri osvojena boda sigurno prošla dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih momčadi turnira. Podjela bodova u subotu zapravo savršeno odgovara i Hrvatskoj i Gani za zajednički prolazak, što je trend koji smo na ovom prvenstvu već vidjeli u susretima Švedske i Japana te Australije i Paragvaja.

U slučaju crnog scenarija i poraza od Gane, situacija se drastično komplicira jer Hrvatska ostaje na tri boda i više ne bi ovisila o sebi.

Kako bismo prošli dalje s tri boda, u utakmicama koje se igraju u noći s petka na subotu morala bi nam se poklopiti dva od tri uvjeta, a to su da Senegal ne pobijedi Irak, da Španjolska svlada Urugvaj te da Novi Zeland pobijedi Belgiju ili da Egipat slavi protiv Irana. Matematika je stoga jasna i nikada jednostavnija jer izbjegavanje poraza protiv Gane gasi sve kalkulacije i donosi osiguran prolazak Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu.