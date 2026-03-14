Evo s kim će Francuska igrati u Nantesu u sklopu priprema za SP

Aktualni svjetski nogometni doprvak Francuska ugostit će Obalu Bjelokosti u Nantesu 4. lipnja u prijateljskoj pripremnoj utakmici pred odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Bit će to pretposljednja provjera za Francuze uoči nastupa na SP-u , zadnju će imati 8. lipnja u Lilleu protiv zasad još nepoznatog suparnika.

Predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF) Philippe Diallo objasnio je i zašto je za grad u kojem će se odigrati susret Francuske i Obale Bjelokosti izabran Nantes.

“Oba izbornika, Didier Deschamps i Emerse Fae, produkti su Nantesove nogometne škole i zato će ovo biti za obojicu povratak u grad i na teren kojega jako dobro poznaju.”

Francuska će na SP igrati u skupini I sa Senegalom, Norveškom i pobjednikom skupine interkontinentalnih kvalifikacija u kojoj su Irak, Bolivija i Surinam, dok će Obala Bjelokosti igrati u skupini E s Njemačkom, Curacaom i Ekvadorom.