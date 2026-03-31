Evo protiv koga će Bosna i Hercegovina igrati na SP-u

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na Svjetsko prvenstvo nakon što je eliminirala Italiju poslije izvođenja penala.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jedan od najvećih uspjeha u svojoj povijesti– Zmajevi su nakon dramatične utakmice i izvođenja penala savladali Italiju u Zenici i izborili plasman na Svjetsko prvenstvo.

Noć na Bilinom polju završena je pobjedom 4:1 u penal-seriji, nakon što je regularni dio susreta, kao i produžeci, završen rezultatom 1:1.

BiH će u skupini B igrati protiv Švicarske, Kanade i Katara. Natjecanje u Sjevernoj Americi održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja, a branitelj naslova je Argentina.

