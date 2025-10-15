Evo protiv kog bi Hrvatska trebala igrati uoči Svjetskog prvenstva

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija praktički je izborila nastup na Svjetskom prvenstvu 2026.

Prije nego počnu SP, Vatreni će odigrati dvije prijateljske utakmice, najavio je to izbornik Zlatko Dalić.

Kako gol.hr saznaje iz izvora bliskih Kući nogometa, HNS pregovara s nekoliko reprezentacija, a najdalje se otišlo u pregovorima s Brazilom i Kolumbijom.

Te bi se dvije utakmice navodno trebale odigrati u Miamiju, Orlandu ili New Yorku.

Prema svemu sudeći, kamp Vatrenih će biti u SAD-u, Meksiko i Kanada nisu realne opcije.