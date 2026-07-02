Evo koliko je BiH zaradila nastupom na Svjetskom prvenstvu

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BiH nije uspjela proći Amerikance koji su s 2:0 prošli dalje, ali je zato zaradila izdašan novac.

FIFA svakom nogometnom savezu čija reprezentacija izbori 1/16 finala SP-a daje premiju od 11 milijuna dolara. To je dodatak na ono što je svakom od 48 sudionika SP-a zajamčeno samim tim što su došli na najveće natjecanje.

Tako je BiH na SP-u zaradila 23,5 milijuna dolara. Novo iznenađenje i pobjeda protiv SAD-a donijeli bi joj dodatna četiri milijuna, no to se nije dogodilo.

Osim tih spomenutih 11 milijuna dolara, tu su i 10 milijuna dolara nagrade za plasman unaprijed te 2,5 milijuna dolara unaprijed za troškove priprema.