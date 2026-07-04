Evo koliko će Hajduk zaraditi od FIFA-e zbog Nike Sigura

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Kanada je u subotu navečer po hrvatskom vremenu izgubila s 3:0 u osmini finala Svjetskog prvenstva od Maroka. U tom susretu zaigrao je i Niko Sigur, igrač Hajduka, kojemu je ovo bio treći nastup na svjetskim prvenstvima.

Za njegov boravak na Svjetskom prvenstvu FIFA je izdvajala pet tisuća dolara dnevno. To krovna nogometna organizacija radi za sve klubove koji imaju svoje predstavnike na Mundijalu.

Hajduku je Sigur bio jedini igrač na turniru pa je svu zaradu Splićanima donio mladi veznjak. Novac koji FIFA daje računa se od datuma kada je klub obavezan pustiti igrača u reprezentaciju (25. svibanj) do dana nakon posljednje utakmice na turniru, za Kanadu je to peti srpanj.

Tako je Sigur 42 dana proveo u kanadskoj reprezentaciji, a za to će Hajduk dobiti 210 tisuća dolara, odnosno 183 tisuća eura. Sigur se sada vraća u klub, ali očekuje se da će Gonzalo Garcia odmoriti svog veznjaka te da će sigurno propustiti prvu utakmicu prvog pretkola Europske lige. Taj ogled sa Žilinom na rasporedu je devetog srpnja na Poljudu, a uzvrat je 16. srpnja u Slovačkoj.