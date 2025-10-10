Evo kolike su sada šanse za plasman Hrvatske na SP, čak ni poraz ne bi bio tragičan

Podijeli :

xxBorisxKovacevx/xCROPIXx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacije remizirala je bez golova protiv Češke u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Iako su Vatreni propustili šansu za tri boda i praktički siguran plasman na Mundijal, situacija je i nakon remija itekako povoljna.

Hrvatska i Češka i dalje imaju jednak broj bodova uz to što Hrvatska ima utakmicu manje. S obzirom na ogromnu prednost u gol razlici te dva, barem na papiru, lakša domaća susreta s Gibraltarom i Farskim otocima, plasman ne bi trebao dolaziti u pitanje.

Šanse za plasman Hrvatske analizirala je i poznata stranica Football Meets Data koja daje čak 99,7 % šansi za prolazak na Svjetsko prvenstvo. Objašnjavaju da bi Hrvatska i s jednim neočekivanim porazom bila putnik na SP zbog gol razlike.