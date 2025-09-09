Evo kolike šanse superračunalo daje Hrvatskoj za plasman na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska je nakon 'četvorke' Crnogorcima znatno povećala šanse da iduće godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Izabranici Zlatka Dalića imaju 12 bodova, koliko i Češka, ali Česi imaju utakmicu više i puno slabiju gol-razliku.
