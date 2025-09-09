Evo kolike šanse superračunalo daje Hrvatskoj za plasman na Svjetsko prvenstvo

Prema superračunalu, Hrvatska ima 91 posto šansi za osvajanje prvog mjesta u skupini, a Češka samo devet.

This is the first group in which the Top 2 is basically decided. 🇭🇷 CRO and 🇨🇿 CZE finish Top 2 in 10,000/10,000 of our simulations. Next round is crucial: 🇨🇿 v 🇭🇷 in Prague, where the Czechs HAVE to win if they want to stay in the race for 1st. 👉 Change in % to win Group L:… pic.twitter.com/VebaZvKqSM — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2025

U narednom kolu Hrvatska 9. listopada gostuje u Češkoj i eventualnim remijem ili pobjedom bi vjerojatno osigurala Svjetsko prvenstvo. Tri dana kasnije Vatreni će igrati protiv Gibraltara na domaćem terenu.