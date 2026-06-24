Evo kakve su majice hrvatski igrači obukli nakon pobjede nad Panamom

Hrvatska nogometna reprezentacija pogotkom Ante Budimira slavila je protiv Paname u ključnoj utakmici druge faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu.
Ovu dramatičnu i iznimno važnu utakmicu u Torontu posebno će pamtiti i naš kapetan Luka Modrić, kojemu je ovo bio čak 200. reprezentativni nastup u dresu “Vatrenih”.
Specijalnu i povijesnu priliku cijela je momčad odlučila obilježiti na poseban način — specijalnim majicama u svlačionici.
Nakon završetka susreta svi su igrači i članovi stručnog stožera obukli posebne majice s Modrićevim likom, na kojima dominira broj 200 uz upečatljiv natpis “infinite legacy”, odnosno “beskonačna ostavština”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!