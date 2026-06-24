Evo kako Hrvatska stoji na ljestvici najboljih trećeplasiranih na SP-u

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver Image

Iako je još rano za donošenje konačnih zaključaka jer prava drama slijedi tek u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva, nakon završetka svih utakmica drugog kola može se napraviti vrlo zanimljiv presjek.

Kalkulacija će biti do posljednjeg sudačkog zvižduka, no ono što je najvažnije za hrvatske navijače jest podatak da Vatreni drže sjajne karte u svojim rukama te bi i kao trećeplasirani trebali proći u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

SKener: Ne želiš kraj, mada je tu! Crni rekord Engleza protiv Gane: Ovo će i Hrvatskoj biti najveći problem Jedan Vatreni posebno se istaknuo u pobjedi: Ovaj podatak govori sve

Na trenutačnoj ljestvici potencijalno najbolje trećeplasiranih reprezentacija koje idu u nokaut-fazu na vrhu se nalaze Švedska, Škotska, Hrvatska, Alžir i Paragvaj.

S tri osvojena boda iz dvije utakmice, Hrvatskoj bi u posljednjem kolu protiv Gane čak i neodlučeni ishod u pravilu jamčio miran prolazak u osminu finala. Naravno, izabranici Zlatka Dalića pobjedom u zadnjem kolu mogu “skočiti” i na drugo mjesto u skupini te tako izbjeći bilo kakve kalkulacije s ostalim grupama, no to se neće sa sigurnošću znati do samog kraja.

Šveđani s gol-razlikom 6:6 trenutačno drže prvu poziciju među trećeplasiranima, dok ih Hrvatska blisko prati.

Zanimljiva je situacija s ekipama poput Zelenortskih Otoka i Belgije. Obje selekcije imaju po dva boda iz dva remija i nalaze se u skupini momčadi koje i dalje sve drže u svojim rukama. Pobjeda ih vodi dalje, no čak bi im i treći remi u nizu mogao biti dovoljan za plasman među osam najboljih trećeplasiranih.

Hrvatska i Belgija, kao bivši svjetski doprvaci i osvajači bronci, i dalje ciljaju na izravno drugo mjesto u svojim skupinama kako bi otklonili svaku neizvjesnost.

U najtežoj su situaciji reprezentacije koje se nalaze od 8. do 12. mjesta na ovoj specifičnoj ljestvici, a to su Češka, DR Kongo, Ekvador, Bosna i Hercegovina te posljednji Senegal, koji je jedina trećeplasirana momčad bez ijednog osvojenog boda.

FIFA se nada da će ovaj format natjecanja s prolaskom osam najboljih trećeplasiranih ekipa ‘kazniti’ kalkulacije i obrambeni nogomet, a nagraditi napadačku igru. U svakom slučaju, u trećem kolu nas čeka potpuni spektakl i borba do posljednje sekunde.