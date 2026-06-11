Evo kada Hrvatska igra utakmice Svjetskog prvenstva po našem vremenu

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike 11. lipnja i službeno kreće Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a evo kada, gdje i s kime Hrvatska igra svoje susrete grupne faze.

U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske. Utakmica je na programu 17. lipnja i igrat će se u Dallasu s početkom u 22 sata po našem vremenu. Potom Hrvatskoj slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja, a Toronto će biti grad domaćin. Ta se utakmica igra sat vremena iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu.

Donosimo kompletan raspored i satnicu Svjetskog prvenstva po našem vremenu

Na samom kraju grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane. Dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu je 27. lipnja iduće godine, a grad domaćin bit će Philadelphia. Dvoboj kreće u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Raspored i satnica utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu:

1. kolo: Hrvatska – Engleska (17. lipnja, Dallas u 22 sata)

2. kolo: Hrvatska – Panama (23. lipnja, Toronto u 1 sat)

3. kolo: Hrvatska – Gana (27. lipnja, Philadelphia u 23 sata)