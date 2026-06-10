Evo gdje možete gledati posljednju provjeru Engleske uoči susreta s Hrvatskom na SP

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(AP Photo/Chris O'Meara) via Guliver Image

Engleska je u svojoj prvoj lipanjskoj provjeri za Svjetsko prvenstvo s minimalnih 1:0 slavila protiv Novog Zelanda na Tampi, a večeras će u Orlandu odigrati svoju posljednju provjeru uoči Mundijala.

Izabranici Thomasa Tuchela igrat će protiv Kostarike koja je prvi put nakon 16 godina ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo. To je pomalo bizarno s obzirom na to da se na ovom Mundijalu povećao broj reprezentacija s 32 na 48.

Što se tiče Engleske, oni će za tjedan dana otvoriti svoje nadmetanje u skupini L gdje će igrati protiv Hrvatske, Paname i Gane. Tri lava će svoju prvu utakmicu igrati 17. lipnja u 22 sata protiv Vatrenih.

Posljednju provjeru Engleske možete gledati na Sport Klubu 2 s početkom u 22 sata. 15 minuta ranije počet će prijateljska utakmice između Portugala i Nigerije, a taj susret možete pratiti na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.