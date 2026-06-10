Euforija trese Meksiko: Predsjednica otkazala nastavu zbog SP-a

Učenici i studenti u Mexico Cityju u četvrtak će imati slobodan dan jer je predsjednica države Claudia Sheinbaum naredila obustavu nastave kako bi se smanjile prometne gužve.

Tog dana na stadionu Azteca igra se uvodna utakmica SP-a između Meksika i Južne Afrike, a susret je na rasporedu u 13 sati po lokalnom vremenu.

Predsjednica Sheinbaum je također pozvala državne službenike da rade od kuće, osim onih koji su zaposleni u nužnim službama i ljudi koji su uključeni u aktivnosti vezane uz Svjetsko nogometno prvenstvo. Meksička predsjednica uputila je apel i privatnom sektoru da također omogući zaposlenima da rade na daljinu.

Te mjere poduzete su kako bi se omogućila bolja mobilnost i sigurnost na cestama za stanovnike Mexico Cityja i brojne turiste i navijače.