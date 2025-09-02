Erlić: Ne kajem se jer nisam išao na bratovo vjenčanje, borio sam se za sveti dres

Podijeli :

TomxBode via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u ponedjeljak u Zagrebu, gdje će trenirati do polaska na Farske otoke 4. rujna.

Dan nakon ogleda protiv Farskih otoka (petak), momčad se vraća u Zagreb, a već sljedećeg ponedjeljka očekuje je dvoboj s Crnom Gorom na Maksimiru. Prije današnjeg treninga medijima se obratio Martin Erlić.

“Ne treba nam puno uigravanja. Vratio sam se u reprezentaciju, sretan sam što sam tu. Imamo još koji dan za uigrati se, ali ne treba nam puno upoznavanja. Sretan sam što sam došao u novi klub. Novi tip nogometa, zadovoljan sam”, rekao je Erlić na početku.