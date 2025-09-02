Erlić: Ne kajem se jer nisam išao na bratovo vjenčanje, borio sam se za sveti dres

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u ponedjeljak u Zagrebu, gdje će trenirati do polaska na Farske otoke 4. rujna.
Dan nakon ogleda protiv Farskih otoka (petak), momčad se vraća u Zagreb, a već sljedećeg ponedjeljka očekuje je dvoboj s Crnom Gorom na Maksimiru. Prije današnjeg treninga medijima se obratio Martin Erlić.
“Ne treba nam puno uigravanja. Vratio sam se u reprezentaciju, sretan sam što sam tu. Imamo još koji dan za uigrati se, ali ne treba nam puno upoznavanja. Sretan sam što sam došao u novi klub. Novi tip nogometa, zadovoljan sam”, rekao je Erlić na početku.
O Livakovićevom transferu i Farskim otocima.
“Livaković? Drago nam je, to je bitna karika, sad se smjestio u novi klub, želim mu da nam dođe u dobroj formi. Farski otoci? Ne poznajem baš dobro protivnika, ali i Crna Gora se borila s njima. Treba se priviknuti na umjetnu travu. Ako budemo pravi, ne bi trebalo biti problema.”
O transferu.
“Veliko mi je zadovoljstvo što sam opet tu. Malo su me te ozljede usporile, ali došao sam u pravu sredinu gdje me paze i to je bitno za mene. Vraćam se u staru formu. Danci? To se odigralo u par dana. Došla je ponuda, došli su kod mene doma, odmah sam se zaljubio u njihov tip rada, ozbiljan su klub. Nisam očekivao to, ali možda mi je trebala promjena.”
O dvoboju s Crnom Gorom.
“Crna Gora? Trebamo samo razmišljati o Farskim otocima, korak po korak. Veseli me što ću igrati protiv Dinama u Europi, srest ću i neke bivše suigrače, bit će jedna dobra utakmica. Pričao sam s dečkima u klubu, trebamo uživati u svakoj utakmici i moramo dati svoj maksimum. Imamo dobre igrače.”
O vjenčanjima (izbornik Zlatko Dalić spominjao ga je kao nekog tko je svojedobno propustio bratovu svadbu zbog reprezentacije).
“Vjenčanja? Ja mogu pričati o sebi. Imao sam bratovo vjenčanje kada sam bio prvi put pozvan u Hrvatsku. Nikog nisam pitao, brat i nevjesta s obitelji bili su mi najveća podrška. Borio sam se za ovaj sveti dres. Donio sam odluku odmah, ne kajem se iskreno. Šalim se doma da će se brat ženiti opet, ha, ha.
Pričao sam s Ivom Olivari da vidim kad kreću pripreme, u dogovoru s njom, ako budu pripreme taj vikend mogu otići jedan dan, ali treba biti u kontaktu s izbornikom da se sve dogovori. Svjetsko prvenstvo je naš cilj, zašto razmišljati negativno o svemu.”
