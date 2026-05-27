Erlić: Kad se sjetim svega u Kataru, probudi se neki adrenalin! Radim maksimalno i bit ću spreman

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Martin Erlić iza sebe ima uspješnu sezonu u danskom Midtjyllandu, s kojim je osvojio nacionalni kup, nakon što je prošle sezone s Bolognom osvojio talijanski.

Hrvatski stoper pojavio se u srijedu uoči treninga na Rujevici s reprezentacijom. Vatreni se u Rijeci podsjetimo pripremaju za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

“Jako mi to puno znači. Svi znamo da sam prije dvije godine imao tešku sezonu, ali trud se isplatio. U klubu su me čuvali i pazili, osobito po pitanju ozljeda, pa sam uhvatio kontinuitet i pozitivno zaključio sezonu. Osvojili smo kup, a da smo uzeli i prvenstvo, bila bi to možda i najuspješnija sezona u povijesti kluba. To nam daje dodatnu motivaciju za iduću sezonu”, rekao je Erlić.

Iako je bio dio momčadi na SP-u u Kataru, Erlić još uvijek čeka na svoje prve minute na Svjetskom prvenstvu, ali kaže da je spreman.

“Kad se sjetim svega u Kataru, probudi se neki adrenalin. Radim maksimalno i bit ću spreman. Čast mi je biti dio reprezentacije i nastojat ću da tako ostane”, kazao je i osvrnuo se na obrambene opcije:

“Kad pogledamo našu obranu, vidi se da imamo jako dobre igrače na vrhunskoj razini. Izbornik je komentirao da je obrana najbolji napad. Imamo još nekoliko dana za pripreme i prijateljske utakmice pa ćemo isprobati obje formacije.”