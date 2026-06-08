Englezi secirali Hrvatsku: ‘Uvukla se očita ranjivost, ali možda to neće biti ni važno ako je tu Modrić…’

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Josip Bandic CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2:1 (0:0) u Varaždinu, u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka Svjetskog prvenstva idućeg tjedna.

Prvi pogodak na susretu postigao je Luka Modrić koji je precizno naciljao u 51. minuti za vodstvo Hrvatske. Bio je to Modrićev 29. gol u reprezentativnom dresu. Izjednačio je Andraž Šporar u 83. minuti, a odluka se dogodila u 93. minuti. Majstorski je tada reagirao Mario Pašalić i zabio za konačno slavlje Hrvatske od 2:1.

O utakmici i kako im izgleda hrvatska reprezentacija raspisali su se i engleski mediji, točnije The Guardian.

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Oni donose tekst pod naslovom: “Modrićeva magija još traje: Hrvatska je pobijedila u pripremi za Englesku.”

“Luka Modrić skinuo je zaštitnu masku, prihvatio čestitke Zlatka Dalića i sramežljivo mahnuo publici koja ga je ispratila gromoglasnim pljeskom. Je li ovo doista, naposljetku, bio njegov zadnji službeni nastup na hrvatskom tlu? Predutakmice prognoze svakako su naginjale tom scenariju, iako bezvremenski metronom domaće momčadi nije davao previše naznaka o svojim planovima nakon Svjetskog prvenstva. Bio je to prigodno romantičan narativ koji je oživio toplu, opuštenu večer na samom sjeveru zemlje, a kada se Modrić nešto prije isteka sat vremena igre vratio na klupu, već je podsjetio sve engleske oči koje su ga pratile na darovitost koja još uvijek ne pokazuje znakove blijedila”, piše Guardian o Modriću u uvodu.

Komentiraju dalje igru Hrvatske:

“Sve do spektakularnog voleja Marija Pašalića, zakucanog u mrežu u posljednjoj akciji utakmice, nitko drugi nije učinio previše kako bi razbudio emocije domaćih navijača. Hrvatska odlazi u SAD s otvorenim pitanjima o formi, fizičkoj spremi i formaciji, ali su barem ispraćeni pobjedom 2:1 protiv borbene i pomalo nesretne Slovenije. Pripremne utakmice po svojoj prirodi nude manjkavu i rascjepkanu sliku, no Modrićev pretpostavljeni oproštaj poslužio je kao paravan za očitu ranjivost koja se uvukla u Dalićevu momčad.

Doduše, njihove nesigurnosti možda neće biti važne ako Modrić nastavi prkositi vremenu. Nedugo nakon poluvremena matirao je Jana Oblaka nevjerojatno smirenim udarcem s dvadeset metara za otvaranje rezultata, pri čemu je besprijekoran prvi dodir odradio pola posla. Njegovo je stanje bilo razlog za zabrinutost prije ovog ljetnog ciklusa: operacija slomljene jagodične kosti obavljena je prije samo šest tjedana, a kada se približavate 41. godini, postoji velika vjerojatnost da vam svaki idući udarac bude i posljednji.

No, Modrić je fenomen čiji je radar rijetko kada izvan kalibracije. Izgledao je oštrije od ikoga na terenu kada je rano presjekao jedno netočno dodavanje Vanje Drkušića i praktički nije posustajao sve dok ga Pašalić nije zamijenio. Njegov pogodak, plod pametne igre po lijevoj strani još jednog entuzijastičnog veterana Ivana Perišića, bio je tip intervencije vrhunskog strijelca kakav rutinski donosi prevagu u tijesnim, tvrdim utakmicama grupne faze.”

Što Engleska može očekivati?

“Engleska bi mogla očekivati jednu takvu u Dallasu 17. lipnja. Razine međusobnog poštovanja su goleme, a duhovi posljednjeg susreta ovih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u Moskvi još nisu potpuno izblijedjeli. Ipak, Hrvatska se nalazi na nesigurnom, pomalo napetom mjestu kada se ukloni Modrićevo majstorstvo. Četiri su ih puta spašavale izvrsne obrane Dominika Livakovića, koji je bio nemoćan kod izjednačenja Andraža Šporara nakon velike pogreške Martina Baturine. Pašalić, uzdanica Atalante, isprao je gorak okus na upečatljiv način, no Dalić mora riješiti nekoliko zagonetki.

Jedna od njih je osnovno pitanje formacije. Za kratki posjet Slovenaca preko granice vratio se sustavu s četiri braniča u natrag, nakon što je u utorak protiv Belgije testirao tri stopera, s posebnim naglaskom na zadatak protiv Engleske. Hrvatska je tu utakmicu izgubila 2:0 u Rijeci, iako je Dalić izjavio da je uglavnom zadovoljan; otvorenija postava protiv Slovenije odabrana je kao uigravanje za susrete s Ganom i Panamom, koji bi trebali zahtijevati manje opreza.”

Komentirali su i naš napad, kao i kritike Daliću.

“Playmaker Coma Martin Baturina i Petar Sučić iz Intera podignuli su ritam nakon poluvremena i ponudili jasna rješenja, ako već ne i balans. Sudeći prema uglavnom jalovoj večeri, situacija je maglovitija u napadu. Ante Budimir, koji idući mjesec puni 35 godina, ovoga je puta dobio ulogu središnjeg napadača, no promašio je čisti udarac glavom u prvom poluvremenu nakon ubačaja Marca Pašalića s desne strane. Ništa kasnije nije dalo naslutiti da će Igor Matanović, 198 centimetara visoki napadač Freiburga, biti konkretniji realizator.

Dalić je prije utakmice zamolio kritičare da ublaže nepopustljivo oštre procjene njegova rada, s obzirom na bogate plodove u njegovih devet godina na čelu reprezentacije. “Držim se svojih principa”, poručio je, a oni bi trebali biti dovoljni da utakmice ne izmaknu kontroli Hrvatske. Rijetko koja reprezentacija je bila tako izdržljiva, taktički i tehnički potkovana tijekom njegova mandata. Treće postolje u nizu na svjetskim prvenstvima instinktivno se čini korakom previše za ostarjelu momčad čija se širina i kvaliteta osipaju. No, sve dok Modrić odgađa svoj oproštaj, Engleska i idući protivnici mogu strahovati da će postati akteri još jednog čudesnog poglavlja.”