Englezi dan nakon pobjede nad Hrvatskom odigrali utakmicu i utrpali pet komada

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Nema odmora za Engleze na Svjetskom prvenstvu.

Odmah nakon slavlja protiv Hrvatske (4:2), momčad Thomasa Tuchela odigrala je zatvoreni susret protiv Sporting Kansas Cityja i pobijedila 5:1. Prvo ime susreta bio je Ivan Toney koji je upisao hattrick, dok su preostale golove zabili Morgan Rogers i Ollie Watkins.

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Utakmica u Swope Soccer Villageu trajala je dvaput po 25 minuta, a to je Tuchel iskoristio kako bi testirao 13 igrača koji nisu startali protiv Hrvatske ili im nedostaje natjecateljskog tona. Glavne zvijezde, uključujući Harryja Kanea i Johna Stonesa koji su imali problema s grčevima, ostale su na poštedi i oporavku u hotelu.

Ovo je već druga ovakva provjera za Englesku, nakon što su prošlog tjedna 6:0 0 svladali Miami FC (gdje je Toney također zabio tri komada), no ovaj je okršaj bio potpuno zatvoren za javnost.

Iako nije igrao, Harry Kane je potvrdio važnost ovog dvoboja za igrače koji su u Dallasu imali manju minutažu.

“Bilo je sjajno. Sjajno za dečke koji jučer nisu dobili dovoljno minuta, da napune spremnik. Bio je to dobar test. Hvala Sportingu što je odigrao utakmicu. Držali su se na jako dobroj razini. Zabijeli su i lijep gol iz slobodnog udarca”, rekao je Kane.

Engleski kapetan dodao je da je momčad dobila upravo ono što je tražila.

“Iz nogometnog kuta znali smo da će to biti utakmica u kojoj možemo zabiti nekoliko golova, što smo i učinili. Ali pružili su nam dobar test i iz toga smo dobili točno ono što nam je trebalo.”