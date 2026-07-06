Engleski nogometni savez priprema žalbu zbog crvenog kartona protiv Meksika

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(AP Photo/Ricardo Mazalan) via Guliver Image

Engleska je u noći s nedjelje na ponedjeljak s 3:2 u ludoj utakmici na Azteci svladala Meksiko i izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Na putu do pobjede ostali su bez Jarella Quansaha koji je u drugom poluvremenu zbog ružnog starta zaradio izravni crveni karton.

Ipak, Englezi su, nakon nedavne odluke FIFA-e o odgađanju crvenog kartona Folarinu Balogunu koji je zaradio protiv Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala, počeli razmišljati o žalbi na crveni karton Quansaha.

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Engleski nogometni savez, kako javlja Sky Sports, razmišlja o žalbi, a to ne čudi kad je Thomas Tuchel bio bijesan nakon utakmice jer je smatrao kako njegov desni bek nije zaslužio crveni karton.

Nije ovo prva žalba nekog saveza jer je ranije danas Francuski nogometni savez zatražio od FIFA-e poništenje žutog kartona Michaela Olisea. Ofenzivac Bayerna je u utakmici s Paragvajom zaradio žuti karton nakon sukoba s Matiasom Galarzom, a Francuzi ne žele riskirati moguću suspenziju jednog od najboljih nogometaša svijeta.

Naime, žuti kartoni brišu se tek nakon četvrtfinala pa bi Olise u slučaju žutog kartona protiv Maroka ostao bez prilike za nastup u polufinalu Svjetskog prvenstva.