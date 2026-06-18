Engleski mediji se raspisali: Tuchel se posvađao sa svojim igračem u utakmici s Hrvatskom

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AP Photo/John Raoux via Guliver

Engleska je započela svoju kampanju na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi pobjedom od 4:2 nad Hrvatskom, ali uspjeh "Tri lava" nije došao lako.

Otočani su dvaput vodili u prvom poluvremenu i dvaput primili izjednačujući gol, prije nego što su ranim golom u drugom poluvremenu slomili otpor rivala i kasnije osigurali tri boda.

Harry Kane je načeo Hrvatsku iz “popravnog“ kaznenog udarca, a nešto kasnije je postigao i drugi pogodak, nakon što je Baturina izjednačio. Petar Musa je odveo momčadi na odmor u rezultatskom egalu (2:2), ali su Jude Bellingham i Marcus Rashford osigurali pobjedu Engleskoj.

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Daily Mail piše da se izbornik Engleske Thomas Tuchel, u samoj utakmici žestoko posvađao s vratarom Jordanom Pickfordom.

Nijemac je oštro kritizirao svog čuvara mreže zbog njegove igre prilikom iznošenja lopte iz šesnaesterca, ali su novinari primijetili da vratar Evertona nije sakrio svoju reakciju te je oštro odgovorio “učitelju“.

Tuchel je potom rekao Pickfordu “učini kako kažem“, jer je bio vidno bijesan zbog svega. Situaciju nisu prikazivale kamere tijekom utakmice, ali je reporter Fox TV-a otkrio ove informacije. Tuchel je općenito djelovao prilično nezadovoljno igrom svoje momčadi u prvom poluvremenu te je više puta emotivno reagirao na određene poteze.

Njegov pomoćnik, Anthony Barry, također je uputio kritike igračima u svom intervjuu na poluvremenu za jedan od engleskih televizijskih kanala.

“Mislim da su igrači bili vrlo nervozni na početku. Možda je to i očekivano za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva i treba to prihvatiti. Donosili smo neke loše odluke, igrali duge lopte kada je trebalo igrati kratke, i obrnuto. Nismo iskoristili prazne prostore protivnika i samim time nismo iskoristili naše prilike da pokažemo brzinu. Mislili smo da će neka pogreška spustiti tenziju i dati nam priliku da zaigramo svoju igru, ali to se nije dogodilo. Onda smo dopustili izjednačenje u posljednjim sekundama prvog poluvremena“, bio je nezadovoljan Barry.