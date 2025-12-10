Engleska zakazala dvije prijateljske utakmice pred Svjetsko prvenstvo: Jedna od ovih reprezentacija mogla bi ‘glumiti’ Vatrene

Podijeli :

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) via Guliver Image

Engleski nogometni savez (FA) službeno je objavio da će reprezentacija krajem ožujka odigrati dvije snažne prijateljske utakmice u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo 2026.

Engleska će na SP-u nastupati u skupini L, gdje je očekuju dvoboji s Hrvatskom, Panamom i Ganom, a navijači ponovno gaje nadu u osvajanje velikog trofeja nakon više od 60 godina čekanja.

Otvaranje turnira Englezi će imati upravo protiv Hrvatske, 17. lipnja u Dallasu, zbog čega su izbornik Thomas Tuchel i čelnici Saveza birali protivnike koji bi stilom igre mogli barem djelomično nalikovati Vatrenima.

Tako je potvrđeno da će Engleska 27. ožujka igrati protiv Urugvaja, dok je 31. ožujka na rasporedu susret s Japanom. Riječ je o utakmicama koje će imati veliku važnost za igrače koji se žele izboriti za mjesto u konačnom kadru za Svjetsko prvenstvo.

FA također planira u lipnju organizirati još jednu ili dvije pripremne utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se reprezentacija što bolje prilagodila vremenskim uvjetima i vremenskoj razlici uoči početka turnira i dvoboja s Hrvatskom.

Urugvaj se trenutačno nalazi na 16. mjestu FIFA-ine ljestvice, a posljednji put gostovao je u Engleskoj prije otprilike 20 godina. Englezi još pamte bolan poraz 2:1 uoči Svjetskog prvenstva 2014., kada ih je s dva pogotka izbacio Luis Suarez.

Četiri dana nakon susreta s Urugvajem slijedi ogled s Japanom, koji je trenutačno 18. reprezentacija svijeta. Dosad su ove dvije selekcije igrale tri puta, a posljednji susret bio je prijateljski dvoboj uoči SP-a 2010., koji je Engleska dobila 2:1.

Izbornik Thomas Tuchel istaknuo je da je namjera bila organizirati utakmice protiv jakih reprezentacija izvan Europe koje pripadaju samom vrhu svjetskog nogometa.