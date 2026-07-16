Preživjet će i poraz i kritike: Tuchel ostaje engleski izbornik do 2028.

Thomas Tuchel, 52-godišnji njemački stručnjak, trebao bi ostati na poziciji engleskog izbornika do Europskog prvenstva 2028. godine, pišu svi engleski mediji tijekom četvrtka i dan nakon teškog poraza.

U polufinalu Svjetskog prvenstva Engleska je protiv Argentine vodila 1-0 do 85. minute te je bila na pragu ulaska u drugo finale SP-a u povijesti. No, to se nije dogodilo jer je Argentina u završnici kreirala veliki preokret i na kraju slavila 2-1.

Prvi na meti kritika zbog poraza je upravo izbornik Tuchel zbog vođenja utakmice nakon engleskog vodstva, ali tamošnji mediji navode da i dalje uživa podršku Engleskog nogometnog saveza (FA).

Engleskoj na SP-u još ostaje subotnja utakmica protiv Francuske za treće mjesto.

Tuchel je na izborničku poziciju Engleske došao u studenome 2024. kada je zamijenio Garetha Southgatea. Startni ugovor Tuchela i Engleskog nogometnog saveza trajao je do aktualnog SP-a, ali je u veljači ove godine potpisao produljenje do 2028. godine.

Iduće Europsko prvenstvo održat će se u Engleskoj, Irskoj, Škotskoj i Walesu, a engleski nogometaši su na posljednja dva Eura igrali u finalima te su oba puta poraženi, prvo od Italije, a potom od Španjolske.

Prije izborničke pozicije Engleske Tuchel je vodio Augsburg, Mainz, Borussiju (D), PSG, Chelsea i Bayern.