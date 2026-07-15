UŽIVO OD 21:00 / Vraća li se nogomet kući? Engleska i Argentina u borbi za finale: Čekamo sastave

Glavni sudac je Amerikanac marokanskog podrijetla Ismail Elfath. Zanimljivo, sudio je Messiju nekoliko puta u MLS-u, a u povijesti je tek jedan od dvojice sudaca uz Francuza Wattelliera kod kojih Messi ima stopostotan omjer pobjeda u utakmicama u kojima je sudio pet ili više puta. Englezi se samo nadaju da njegovo ime neće završiti na popisu kontroverznih sudaca iz njihove povijesti s Argentinom.