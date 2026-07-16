Engleze je ispadanje slomilo: ‘Ovaj poraz će nas progoniti’

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Engleska reprezentacija još je jednom zapela na korak do povijesnog cilja.

Iako su izabranici Thomasa Tuchela u Atlanti imali sve u svojim rukama i vodili protiv Argentine pogotkom Anthonyja Gordona, branitelji naslova su kasnim preokretom (2:1) ugasili engleske snove o finalu Svjetskog prvenstva.

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Za kapetana Harryja Kanea ovo je drugo bolno polufinalno ispadanje na Mundijalima u osam godina, nakon onog identičnog poraza od Hrvatske 2018. u Rusiji.

Ovaj poraz neizbježno je otvorio i pitanje njegove budućnosti u nacionalnom dresu, posebno nakon što je s druge strane terena gledao 39-godišnjeg Lionela Messija kako u tim godinama i dalje igra na vrhunskoj razini.

“Prerano je govoriti o idućem Svjetskom prvenstvu 2030. godine. Za mene je sada najvažnije ići godinu po godinu i pratiti kako se osjećam. Reprezentacija je moj ponos i radost, to je ono što najviše volim raditi. Četiri godine su dug period, a ja ću ovog ljeta napuniti 33 godine. Ipak, kada vidite Lea Messija, jasno je da se i s 39 godina može igrati na najvišoj razini. Nikada ne želim postavljati granice. Trenutačno mi je jedini cilj procesuirati još jedan izuzetno težak poraz.”

Dok kapetan dvoji o svojoj reprezentativnoj budućnosti nakon bolnog ispadanja od Argentine (1:2), u engleskoj svlačionici vladao je potpuni muk i nevjerica. Thomas Tuchel našao se na udaru žestokih kritika zbog neshvatljivog povlačenja u završnici utakmice, a njegovi igrači nisu skrivali koliko ih boli još jedna propuštena povijesna prilika.

Iskusni obrambeni igrač Newcastlea, Dan Burn, koji je ušao u igru u drugom poluvremenu kako bi pomogao sačuvati vodstvo, bio je shrvan nakon posljednjeg zvižduka:

“Potpuno sam slomljen. Do rane faze drugog poluvremena i vodstva od 1:0 držali smo se našeg plana igre i sve je funkcioniralo odlično. A onda smo odjednom postali previše pasivni. Dopustili smo im previše ubačaja, previše čistih prilika, a protiv momčadi takve kvalitete to jednostavno ne prolazi. Ovo je poraz koji će me progoniti još jako, jako dugo.”

Burn se osvrnuo i na pritisak s kojim se engleska momčad suočila u trenucima kada je finale, nakon 60 godina čekanja, bilo nadohvat ruke:

“Mislim da je u ljudskoj prirodi da se pojavi nervoza kada si toliko blizu nečega što ova nacija nije napravila od 1966. godine. Argentina je to već prošla, oni imaju to pobjedničko samopouzdanje. U prošlim utakmicama protiv Meksika i Norveške uspijevali smo fantastično braniti naš kazneni prostor i mislili smo da to možemo ponoviti. Nažalost, ovaj put nismo stajali dovoljno blizu njihovim igračima u šesnaestercu. Unatoč svemu, ponosan sam na ono što smo napravili na ovom prvenstvu jer nam uoči turnira nitko nije davao prevelike šanse. Iskreno sam vjerovao da možemo otići do kraja.”

Jednako emotivan bio je i mladi veznjak Real Madrida, Jude Bellingham, koji je baš kao i Kane turnir završio sa šest postignutih pogodaka:

“Dečki su dali apsolutno sve od sebe tijekom cijelog turnira – nikome ne mogu zamjeriti trud, želju i borbu. Ali to je život nas nogometaša na ovoj razini. Što je putovanje ljepše, to je kraj na koncu bolniji i više slama srce. Silno sam htio biti dio ove engleske momčadi koja će napokon probiti tu granicu i otići do samog kraja. Užasno se osjećam što danas navijačima moram govoriti iste stvari i fraze koje slušaju već godinama.”