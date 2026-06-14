Emotivan potez Portugalaca: Na Svjetskom prvenstvu nosit će poseban detalj u sjećanje na preminulog Jotu

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xdtsxNachrichtenagenturx via Guliver

Priča o pogibiji Dioga Jote jedna je od najtužnijih stranica u modernoj povijesti nogometa. Liverpool, klub koji je malo prije tragičnog događaja stigao do 20. naslova prvaka u klupskoj povijesti, čuva sjećanje na portugalskog napadača, a isto čine i njegovi sunarodnjaci.

Izabranici Roberta Martineza nosit će poseban dodatak, koji je izrađen s idejom da se oda počast Joti, standardnom portugalskom reprezentativcu u trenutku smrti, koja se dogodila prije nešto više od godinu dana.

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“Priča o ovim narukvicama nastala je na prijemu kod premijera koji nam ih je darovao“, pojasnio je pred okupljenim novinarima Vitinha, Diogov suigrač iz reprezentacije.

Uslijedilo je detaljnije objašnjenje zvijezde Paris Saint-Germaina o narukvicama koje im je uručio premijer Luis Montenegro.

“Potrudili su se da budu napravljene tako da ih možemo nositi na terenu, odnosno da imaju odgovarajuća materijalna svojstva kako bismo ih smjeli imati na sebi tijekom igre“, dodao je 26-godišnji veznjak.

Za kraj emotivnog izlaganja dotaknuo se krilatice “24+1“.

“Na njima su imena svih igrača uz jedno koje je posebno – Diogo Jota“, zaključio je Vitinha.

Portugal se nalazi u skupini K, a prvu utakmicu odigrat će protiv DR Konga, što je na rasporedu u srijedu od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu.