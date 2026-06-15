Ekspresan otkaz usred SP-a! Izbornik smijenjen nakon debakla u prvoj utakmici

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Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Nogometni savez Tunisa službeno je uručio otkaz izborniku Sabriju Lamouchiju i to nakon samo jedne odigrane utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Radikalna odluka donesena je odmah nakon ponižavajućeg 5:1 poraza koji su Tunižani pretrpjeli od Švedske na otvaranju skupine F.

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Poznati afrički istraživački novinar Romain Molina prvi je donio ovu vijest, potvrdivši da je savez ekspresno reagirao zbog tenzija u svlačionici i teškog rezultatskog potopa.

Lamouchijev mandat tako neslavno završava nakon svega pet utakmica na klupi. Očekuje se da će bivši strateg Mondher Kebaier preuzeti momčad kao privremeno rješenje uoči ključne utakmice protiv Japana, koja je na rasporedu 20. lipnja i u kojoj Tunis pod svaku cijenu mora tražiti pobjedu.

Sabri Lamouchi tako je ušao u povijest kao prvi trener koji je dobio otkaz tijekom trajanja Svjetskog prvenstva 2026. godine.