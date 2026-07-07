Egipatski reprezentativac u suzama: ‘Svjetsko prvenstvo poklanja se Argentini’

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Reakcije u Egiptu nakon poraza od Argentine i dalje ne jenjavaju. Nakon brojnih prigovora zbog poništenog pogotka i nedosuđenog kaznenog udarca nad Mohamedom Salahom, stigle su i vrlo oštre izjave iz egipatskog tabora.

Jedan od najglasnijih bio je reprezentativac Mostafa Ziko, koji nakon poraza 3:2 i ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva nije skrivao nezadovoljstvo suđenjem.

“Sudac je nepravedan. Bog mi je dovoljan i najbolji je zaštitnik. Uništio je trud cijele jedne nacije”, poručio je Ziko nakon utakmice.

Nastavio je s kritikama te dodao:

“Svjetsko prvenstvo daje se Argentini.”

Posebno je sporna ostala odluka o poništenju drugog pogotka Egipta nakon intervencije VAR-a zbog prekršaja koji se dogodio ranije u začetku akcije. Mnogi nogometni analitičari smatraju da je riječ o jednoj od najkontroverznijih sudačkih odluka na dosadašnjem Svjetskom prvenstvu.

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Dodatne rasprave izazvala je i situacija iz završnice susreta kada je Mohamed Salah pao u kaznenom prostoru nakon kontakta s argentinskim braničem. Glavni sudac nije dosudio jedanaesterac, a iz VAR sobe nije stigao poziv za pregled snimke.

Zikove izjave samo su nastavak nezadovoljstva koje posljednjih dana vlada u Egiptu. Ranije je egipatski nogometni stručnjak Ahmad Yousef za BBC istaknuo kako postoji velika nedosljednost u korištenju VAR-a te se zapitao bi li odluka bila jednaka da se u istoj situaciji našao Lionel Messi.

Dok Argentina slavi prolazak među osam najboljih reprezentacija svijeta, u Egiptu prevladava uvjerenje da je njihova reprezentacija ostala bez povijesne prilike zbog spornih sudačkih odluka.