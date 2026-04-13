Edin Džeko bi se nakon SP-a mogao oprostiti od BiH?

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella via Guliver

Kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko mogao bi uskoro donijeti odluku koja će označiti kraj jedne od najvećih karijera u povijesti bh. nogometa.

Kako saznaje portal Reprezentacija.ba, iskusni napadač vrlo je blizu odluke da ovog ljeta objesi kopačke o klin, a nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu mogao bi biti njegov posljednji na velikoj sceni.

Nakon završetka igračke karijere, Džeko navodno planira uzeti pauzu od najmanje godinu dana, tijekom koje neće biti uključen ni u kakve nogometne ili poslovne projekte.

Tek nakon toga donijet će odluku o sljedećem koraku, a opcija je mnogo, s obzirom na reputaciju i ugled koji je stekao tijekom godina.

Zanimljivo, Džeki su već sada otvorena vrata za angažman u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine (N/FS BiH).

Prema istim izvorima, spominju se čak i funkcije na najvišoj razini, uključujući i potencijalnu ulogu predsjednika saveza.

Takav scenarij mogao bi se realizirati ukoliko aktualni predsjednik Vico Zeljković dobije ponudu iz Uefe i odluči napustiti svoju poziciju.

Edin Džeko bez dvojbe je jedan od najvećih nogometaša koje je Bosna i Hercegovina ikada imala, a njegov eventualni odlazak u mirovinu označio bi kraj jedne ere.

Sve oči sada su uprte u njegovu odluku, ali i u Svjetsko prvenstvo koje bi moglo biti savršena pozornica za oproštaj od reprezentativnog dresa.