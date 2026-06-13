Džeko se javio nakon povijesnog boda Zmajeva: Jedna poruka govori sve

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Photo by DeFodi Images via Guliver

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine remiziravši protiv domaće Kanade rezultatom 1:1 u Torontu.

Iako nije mogao pomoći suigračima na terenu zbog ozljede, kapetan Zmajeva Edin Džeko pažljivo je pratio svaki trenutak utakmice, a nedugo nakon posljednjeg sudačkog zvižduka oglasio se putem društvenih mreža.

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Dijamant nije imao puno riječi, ali je njegova kratka poruka dovoljno jasno prenijela raspoloženje unutar reprezentacije nakon osvojenog boda.

“Idemo dalje”, napisao je Džeko uz fotografiju reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Izabranici Sergeja Barbareza odigrali su veoma discipliniranu utakmicu protiv jednog od domaćina Mundijala i dugo bili na korak od velike pobjede.

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je mrežu Kanađana zatresao Jovo Lukić, postigavši svoj prvi pogodak u dresu nacionalne momčadi na najvećoj svjetskoj pozornici. Kanada je ipak uspjela izbjeći poraz u završnici susreta, a pogodak za konačnih 1:1 postigao je Cyle Larin.

Zmajevi sada okreću fokus prema sljedećim izazovima u skupini B.

Bosnu i Hercegovinu već 18. lipnja u Los Angelesu očekuje dvoboj protiv Švicarske, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 24. lipnja u Seattleu protiv selekcije Katara. Prije toga, Švicarska i Katar će kompletirati prvo kolo skupine B međusobnim susretom koji je na rasporedu u subotu.

Nakon osvojenog boda protiv Kanade, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je u dobroj poziciji u borbi za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a optimizam dodatno ulijeva i poruka kapetana koji vjeruje da najbolje tek dolazi.